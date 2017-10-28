Роналду узнал пол и выбрал имя будущему ребенку

MIGnews.com.ua

Форвард сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду совместно со своей девушкой Джорджиной Родригес назвали имя, которое выбрали будущему ребенку. Об этом пара рассказала во время онлайн-трансляции на странице в социальной сети Instagram.

Так, пара сообщила своим знакомым и подписчикам о том, что скоро на свет у них появится девочка, имя которой было выбрать довольно тяжело. Поэтому девочке дадут двойное имя - Алана Мартина. Аланой дочь хотел назвать футболист, а имя Мартина выбрала его девушка.

Стоит отметить, что рождение ребенка запланировано на следующий месяц, так как сейчас Родригес находится на восьмом месяце беременности.

При этом Алана Мартина станет четвертым ребенком известного футболиста. В текущее время Роналду имеет троих детей от суррогатных матерей - семилетнего Криштану-младшего и близнецов Еву и Матео, которые родились летом текущего года.