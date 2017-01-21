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Ле Пен убеждена, что Brexit спровоцирует эффект домино в Европе
Ле Пен убеждена, что Brexit спровоцирует эффект домино в Европе
20:54
Также она высказала убеждение, что политикой будущего будет патриотизм.
Ле Пен убеждена, что Brexit спровоцирует эффект домино в Европе
Ле Пен убеждена, что Brexit спровоцирует эффект домино в Европе
20:54
Также она высказала убеждение, что политикой будущего будет патриотизм.
Сводка штаба АТО: За субботу боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ
Сводка штаба АТО: За субботу боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ  Видеорепортаж
19:35
Уже традиционно наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении.
Активисты собрались в Киеве на акцию "Стоп Путин, стоп война"
Эксклюзив  Молния  Активисты собрались в Киеве на акцию "Стоп Путин, стоп война"  Видеорепортаж
16:06
На акции собрались общественные активисты, военнослужащие и народные депутаты.
СБУ: В Киеве хотели убить народного депутата самодельной взрывчаткой
СБУ: В Киеве хотели убить народного депутата самодельной взрывчаткой
14:47
Представители спецслужб Российской Федерации готовили покушение на жизнь народного депутата в Киеве.
Стало известно, кто организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким
Стало известно, кто организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким
13:47
При этом отмечается, что встреча с лидерами боевиков якобы не была тайной.

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