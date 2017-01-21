Также она высказала убеждение, что политикой будущего будет патриотизм.

СБУ: В Киеве хотели убить народного депутата самодельной взрывчаткой 14:47 Представители спецслужб Российской Федерации готовили покушение на жизнь народного депутата в Киеве.