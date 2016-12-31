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Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты
Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты
18:24
По словам Порошенко, доплаты для военнослужащих первой линии поднимут до 6 тысяч гривен.
Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты
Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты
18:24
По словам Порошенко, доплаты для военнослужащих первой линии поднимут до 6 тысяч гривен.
Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино
Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино  Фоторепортаж
17:20
При этом вместе с главой украинского государства в Широкино приехали и американские сенаторы, среди которых и Джон Маккейн.
Боец ВСУ "Козак" погиб под Авдеевкой: двое детей остались сиротами
Боец ВСУ "Козак" погиб под Авдеевкой: двое детей остались сиротами
17:03
Будучи жителем Луганской области, "Козак" после начала войны перевез семью в Киев, а сам пошел на фронт.
Синоптики рассказали, стоит ли украинцам ждать снега в первый день 2017 года
Синоптики рассказали, стоит ли украинцам ждать снега в первый день 2017 года
16:14
Синоптики рассказали, что в первый день нового года температура воздуха составит около 0°С, а погода будет солнечной.
В канун Нового года сотни украинцев застряли в аэропортах Коломбо и Шарджи
В канун Нового года сотни украинцев застряли в аэропортах Коломбо и Шарджи
13:40
Украинские туристы находятся в аэропорту Коломбо уже 14 часов подряд.

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