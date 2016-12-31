По словам Порошенко, доплаты для военнослужащих первой линии поднимут до 6 тысяч гривен.

Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты 18:24 По словам Порошенко, доплаты для военнослужащих первой линии поднимут до 6 тысяч гривен.

Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино 17:20 При этом вместе с главой украинского государства в Широкино приехали и американские сенаторы, среди которых и Джон Маккейн.

Боец ВСУ "Козак" погиб под Авдеевкой: двое детей остались сиротами 17:03 Будучи жителем Луганской области, "Козак" после начала войны перевез семью в Киев, а сам пошел на фронт.