Больного политзаключенного в Кремле Станислава Клыха принудительно пересылают из Грозного в Челябинск, где ему присудят 20 лет тюремного заключения.

Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск 19:31 Больного политзаключенного в Кремле Станислава Клыха принудительно пересылают из Грозного в Челябинск, где ему присудят 20 лет тюремного заключения.

Штаб АТО: Боевики применили "Грады" в районе Сизого 18:58 В результате противостояния на Донбассе с начала суток ранения получили двое украинских военных.

Пьяные военнослужащие устроили массовую драку с гражданскими в Киеве 15:42 Группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку