Инициатива по покупке недостающего трудового стажа для получения пенсии не имеет никакой перспективы, уверен Розенко.

Розенко считает абсурдом предложение Ревы о покупке трудового стажа 16:53 Инициатива по покупке недостающего трудового стажа для получения пенсии не имеет никакой перспективы, уверен Розенко.

Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге 15:47 Иск связан с незаконной оккупацией Крыма и востока Украины, а также уничтожением и дискриминацией людей в Крыму.