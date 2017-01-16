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Розенко считает абсурдом предложение Ревы о покупке трудового стажа
Эксклюзив  Розенко считает абсурдом предложение Ревы о покупке трудового стажа
16:53
Инициатива по покупке недостающего трудового стажа для получения пенсии не имеет никакой перспективы, уверен Розенко.
Розенко считает абсурдом предложение Ревы о покупке трудового стажа
Эксклюзив  Розенко считает абсурдом предложение Ревы о покупке трудового стажа
16:53
Инициатива по покупке недостающего трудового стажа для получения пенсии не имеет никакой перспективы, уверен Розенко.
Стало известно, посетит ли Порошенко форум в Давосе
Стало известно, посетит ли Порошенко форум в Давосе
16:37
Завтрак, организованный Пинчуком в Давосе, глава государства посещать не планирует.
Эксперт: Пожаловаться на своего работодателя - это все равно, что помочиться в штаны на морозе
Эксклюзив  Эксперт: Пожаловаться на своего работодателя - это все равно, что помочиться в штаны на морозе
15:58
Работники не получат никакой выгоды от жалоб на своих работодателей из-за отказа повышать минимальную зарплату, считает экономист.
Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге
Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге
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Иск связан с незаконной оккупацией Крыма и востока Украины, а также уничтожением и дискриминацией людей в Крыму.
В Кремле отказались обсуждать предложение Трампа
В Кремле отказались обсуждать предложение Трампа
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Заявление избранного президента США Дональда Трампа об условиях снятия санкций с России не вызвало большого воодушевления в Кремле.

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