ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
19:31
Больного политзаключенного в Кремле Станислава Клыха принудительно пересылают из Грозного в Челябинск, где ему присудят 20 лет тюремного заключения.
Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
19:31
Больного политзаключенного в Кремле Станислава Клыха принудительно пересылают из Грозного в Челябинск, где ему присудят 20 лет тюремного заключения.
Штаб АТО: Боевики применили "Грады" в районе Сизого
Штаб АТО: Боевики применили "Грады" в районе Сизого
18:58
В результате противостояния на Донбассе с начала суток ранения получили двое украинских военных.
Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал
Эксклюзив  Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал  Видеорепортаж
17:57
Цель президента Российской Федерации Владимира Путина - принудительно заставить Украину отказаться от выбранного страной европейского пути развития.
Пьяные военнослужащие устроили массовую драку с гражданскими в Киеве
Пьяные военнослужащие устроили массовую драку с гражданскими в Киеве
15:42
Группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку
В Кремле назвали доклад ЦРУ о кибертаках России "любительским"
В Кремле назвали доклад ЦРУ о кибертаках России "любительским"
15:13
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публичная часть доклада разведки США о хакерских атаках не содержит никаких доказательств причастности к этому России.

Выбор читателей

Перейти

Лента новостей

Перейти
21:51
Накануне выборов в Германии усиляют борьбу с кибератаками
21:46
Лучшие наряды актрис на церемонии "Золотого глобуса" Фоторепортаж
21:37
ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2016 года
21:27
Эмма Уотсон запела в новом трейлере "Красавицы и Чудовища" Видеорепортаж
21:13
В Харькове четверо пьяных парней стреляли по прохожим из окна
20:41
В Канаде белки-сладкоежки вынесли из магазина более 40 шоколадок Видеорепортаж
20:22
Розенко: Мы не позволим переводить работников на неполные ставки
20:16
Во Франции друзья в Facebook признаны ненастоящими
19:52
В центре Киева автомобиль с дипномерами заблокировал движение трамваев Фоторепортаж
19:49
Неизвестные в Николаеве хотели устроить массовый поджог автомобилей
19:31
Мосийчук: Украинского политзаключенного Клыха этапируют в Челябинск
19:13
СМИ: ФИФА расширит количество участников чемпионата мира
18:58
Штаб АТО: Боевики применили "Грады" в районе Сизого
18:54
Украинские пограничники задержали двух уголовников, разыскиваемых Интерполом
18:49
Турецкая полиция использовала водометы против протестующих в Анкаре
18:32
В снегах под Одессой насмерть замерз пограничник
18:13
Украина разрешила российскому певцу Панайотову выступить на Евровидении
18:13
В Хмельницкой области мать на сутки оставила детей в запертой квартире
18:13
Памелу Андерсон невозможно узнать после пластики: опубликованы фото Фоторепортаж
17:57
Эксклюзив Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал Видеорепортаж
17:46
СМИ: Клинтон не будет бороться за пост мэра Нью-Йорка
17:37
Жуткое ДТП под Львовом: сразу две легковушки врезались в грузовик Фоторепортаж
17:17
Дональд Трамп резко ответил Мерил Стрип на критику в свой адрес
17:11
В Одесской области из-за непогоды ограничили движение автотранспорта
17:10
Два автомобиля с людьми провалились под лед в Днепре
16:59
Беларусь ввела безвизовый режим с США и Евросоюзом
16:43
Жители Лондона вынуждены ездить на велосипедах из-за забастовки сотрудников метро
16:43
В конкурсе "Мисс Хельсинки 2017" победила темнокожая студентка
16:28
В Москве закрыли американское посольство
16:20
США направили два самолета-разведчика к территориям оккупированного Крыма
Больше новостей Все новости

Хроника дня

Неизвестные в Николаеве хотели устроить массовый поджог автомобилей
Важное
Неизвестные в Николаеве хотели устроить массовый поджог автомобилей
Украинские пограничники задержали двух уголовников, разыскиваемых Интерполом
Важное
Украинские пограничники задержали двух уголовников, разыскиваемых Интерполом
В снегах под Одессой насмерть замерз пограничник
Важное
В снегах под Одессой насмерть замерз пограничник
Украина разрешила российскому певцу Панайотову выступить на Евровидении
Важное
Украина разрешила российскому певцу Панайотову выступить на Евровидении
Жуткое ДТП под Львовом: сразу две легковушки врезались в грузовик
Важное
Жуткое ДТП под Львовом: сразу две легковушки врезались в грузовик  Фоторепортаж
Два автомобиля с людьми провалились под лед в Днепре
Важное
Два автомобиля с людьми провалились под лед в Днепре

Политика

Перейти
20:22 09.01.2017
Розенко: Мы не позволим переводить работников на неполные ставки
18:13 09.01.2017
Украина разрешила российскому певцу Панайотову выступить на Евровидении
17:57 09.01.2017
Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал

Экономика

Перейти
12:20 08.01.2017
"Нафтогаз" ожидает провокаций и обвинений от "Газпрома" в связи с морозами
19:14 06.01.2017
Число предпринимателей в Украине стремительно сокращается
07:54 06.01.2017
Бензин станет дешевле - его будут производить в Украине

Спорт

Перейти
21:37 09.01.2017
ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2016 года
19:13 09.01.2017
СМИ: ФИФА расширит количество участников чемпионата мира
13:24 09.01.2017
Генрих Мхитарян "отличился" в "Манчестере": выложил 250 тысяч фунтов за роскошный спорткар

Здоровье

Перейти
10:08 09.01.2017
Ученые поделились эффективным методом похудения
16:42 07.01.2017
В Китае зарегистрирован новый случай заражения человека птичьим гриппом
12:10 05.01.2017
В организме человека нашли новый орган

Наука и техника

Перейти
13:32 08.01.2017
Через несколько недель в Антарктиде образуется один из самых больших айсбергов в истории
20:16 06.01.2017
Американцы восстановят телескоп первооткрывателя Плутона

Relax

Перейти
10:50 09.01.2017
Кинопремия "Золотой Глобус": Мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" победил во всех номинациях
17:52 06.01.2017
Опубликован рейтинг самых успешных фильмов 2016 года
15:04 06.01.2017
Украинская топ-модель стала главной героиней рекламной кампании Dolce & Gabbana

Фото

Перейти
Лучшие наряды актрис на церемонии "Золотого глобуса"
В центре Киева автомобиль с дипномерами заблокировал движение трамваев
Памелу Андерсон невозможно узнать после пластики: опубликованы фото
Жуткое ДТП под Львовом: сразу две легковушки врезались в грузовик
Американец фотографируется в свитерах с достопримечательностями на фоне достопримечательностей
Фото обнаженного Мочанова в ледяной воде взбудоражили соцсети
Генрих Мхитарян "отличился" в "Манчестере": выложил 250 тысяч фунтов за роскошный спорткар
Взрыв в сумской многоэтажке: обнаружены доказательства умышленности
Приют смог пристроить всех животных после того, как неизвестный пожертвовал ему $5 тысяч. ФОТО
Все фото

Видео

Перейти
Эмма Уотсон запела в новом трейлере "Красавицы и Чудовища"
Эмма Уотсон запела в новом трейлере "Красавицы и Чудовища"
В Канаде белки-сладкоежки вынесли из магазина более 40 шоколадок
В Канаде белки-сладкоежки вынесли из магазина более 40 шоколадок
Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал
Эксклюзив  Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал
Все видео

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал
Эксклюзив  Политолог: Путин - маньяк, псих и придурок, его ждет Гаагский трибунал  Видеорепортаж
09.01.2017
Лунный гороскоп на неделю 9 - 15 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 9 - 15 января
09.01.2017
Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году
Эксклюзив  Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году
06.01.2017
Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика