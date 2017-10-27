ФИФА увеличила размер призовых для победителей ЧМ-2018

MIGnews.com.ua

Международная федерация футбола увеличила размер призового фонда для команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в Российской Федерации. Об этом сообщила организация на официальном сайте.

По информации пресс-службы, теперь размер призовых будет равен 400 миллионам долларов, что на 12% выше суммы, которая была назначена на Чемпионате мира по футболу в 2014 году.

Как именно будут распределены выплаты среди команд-участниц чемпионата, пока не раскрывается.

Стоит напомнить, что в 2014 году сборная Германия получила 35 миллионов долларов, Аргентина (финалист) - 25 миллионов долларов, Нидерланды (бронзовый призер) - 22 миллионов долларов, а обладатель четвертого места - сборная Бразилии - 20 миллионов долларов.