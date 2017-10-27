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ФИФА увеличила размер призовых для победителей ЧМ-2018
27.10.2017 18:54

ФИФА увеличила размер призовых для победителей ЧМ-2018

Международная федерация футбола увеличила размер призового фонда для команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в Российской Федерации. Об этом сообщила организация на официальном сайте.

По информации пресс-службы, теперь размер призовых будет равен 400 миллионам долларов, что на 12% выше суммы, которая была назначена на Чемпионате мира по футболу в 2014 году.

Как именно будут распределены выплаты среди команд-участниц чемпионата, пока не раскрывается. 

Стоит напомнить, что в 2014 году сборная Германия получила 35 миллионов долларов, Аргентина (финалист) - 25 миллионов долларов, Нидерланды (бронзовый призер) - 22 миллионов долларов, а обладатель четвертого места - сборная Бразилии - 20 миллионов долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Диего Марадона проговорился, что вручать награду Международной федерации футбола лучшему футболиста мира Роналду ему было очень сложно. Марадона поделился с журналистами, что для него достойным этой награды является совсем другой футболист. 

Теги материала: футбол, футболист, футболисты, ФИФА, конкурс
Новости СМИ2
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