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Украинцы завоевали десять медалей на марафоне в США
23.10.2017 08:55

Украинцы завоевали десять медалей на марафоне в США

Команда Украины выиграла десять медалей на Марафоне Морской пехоты США. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинцы получили пять наград за бег на десять километров, четыре - за бег на 42 километре и одну - на ручном велосипеде.

Кроме того, Порошенко поздравил спортсменов с победами на соревновании.

"Поздравляю наших воинов с замечательным результатом на Марафоне Морской пехоты США", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, соревнования для военнослужащих и ветеранов "Игры Непокоренных", завершились в городе Торонто в Канаде. За время проведения соревнований Украины выиграла 14 медалей, включая восемь золотых, три серебряные и три бронзовые.

Теги материала: Украина, США, марафон, медаль, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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