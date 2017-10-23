Украинцы завоевали десять медалей на марафоне в США

MIGnews.com.ua

Команда Украины выиграла десять медалей на Марафоне Морской пехоты США. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинцы получили пять наград за бег на десять километров, четыре - за бег на 42 километре и одну - на ручном велосипеде.

Кроме того, Порошенко поздравил спортсменов с победами на соревновании.

"Поздравляю наших воинов с замечательным результатом на Марафоне Морской пехоты США", - добавил он.