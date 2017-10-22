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Украинский теннисист обыграл грузина и прорвался в финал квалификации турнира
22.10.2017 09:19

Украинский теннисист обыграл грузина и прорвался в финал квалификации турнира

Вторая ракетка Украины среди мужчин Сергей Стаховский прошел в финальный этап квалификации на турнире категории АТР-500, который начался в австрийской Вене, передает официальный сайт соревнований.

По информации пресс-службы соревнований, в рамках первого раунда отбора турнира в основную сетку уроженец Киева одержал победу над пятьдесят пятой ракеткой мира среди мужского тенниса, представителем Грузии - Николозом Басилашвили со счетом  6: 1, 7: 5, завершив поединок спустя 1 час и 7 минут  после старта.

В финальном сражении квалификации представитель Украины  Стаховский проведет встречу с победителем пары Ежи Янович из Польши - Гильермо Гарсиа-Лопес из Испании, при том, что в первом сете уже лидировал представитель Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первая ракетка Украины и одна из лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. В первом матче Свитолина встретится с датчанкой Каролин Возняцки. 

Теги материала: спорт, теннис, соревнования, финал, ракетка, Украина
Новости СМИ2
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