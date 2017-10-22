Украинский теннисист обыграл грузина и прорвался в финал квалификации турнира

MIGnews.com.ua

Вторая ракетка Украины среди мужчин Сергей Стаховский прошел в финальный этап квалификации на турнире категории АТР-500, который начался в австрийской Вене, передает официальный сайт соревнований.

По информации пресс-службы соревнований, в рамках первого раунда отбора турнира в основную сетку уроженец Киева одержал победу над пятьдесят пятой ракеткой мира среди мужского тенниса, представителем Грузии - Николозом Басилашвили со счетом 6: 1, 7: 5, завершив поединок спустя 1 час и 7 минут после старта.

В финальном сражении квалификации представитель Украины Стаховский проведет встречу с победителем пары Ежи Янович из Польши - Гильермо Гарсиа-Лопес из Испании, при том, что в первом сете уже лидировал представитель Испании.