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Джошуа получит наибольший гонорар в карьере за бой против Пулева
12.10.2017 17:22

Джошуа получит наибольший гонорар в карьере за бой против Пулева

Профессиональный боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO Джошуа получт гонорар в четыре раза больше, чем его противник, бывший чемпион Европы из Болгарии Кубрат Пулев, сообщает XSPORT.

Известно, что за обязательную защиту пояса британский спортсмен одержит рекордную сумму - 20 миллионов долларов, в то время, как Пулев - 5 миллионов долларов.

При этом, за сражение с украинским боксером Владимиром Кличко уроженец Великобритании получил 12 миллионов евро.

Стоит отметить, что поединок Джошуа (19-0, 19 КО) - Пулев (25-1, 13 КО) запланирован на 28 октября текущего года и состоится на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. Предварительно, следить за второй попыткой болгарина стать чемпионом мира, будут следить 70 тысяч зрителей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC Виталий Кличко, который в текущее время занимает пост главы столицы Украины, уверен, что, в случае боя, мог бы с легкостью отправить в нокаут боксера, победившего его брата, Энтони Джошуа. 

Теги материала: бокс, боксер, раунд, бой, гонорар
Новости СМИ2
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