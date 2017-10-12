Джошуа получит наибольший гонорар в карьере за бой против Пулева

MIGnews.com.ua

Профессиональный боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO Джошуа получт гонорар в четыре раза больше, чем его противник, бывший чемпион Европы из Болгарии Кубрат Пулев, сообщает XSPORT .

Известно, что за обязательную защиту пояса британский спортсмен одержит рекордную сумму - 20 миллионов долларов, в то время, как Пулев - 5 миллионов долларов.

При этом, за сражение с украинским боксером Владимиром Кличко уроженец Великобритании получил 12 миллионов евро.

Стоит отметить, что поединок Джошуа (19-0, 19 КО) - Пулев (25-1, 13 КО) запланирован на 28 октября текущего года и состоится на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. Предварительно, следить за второй попыткой болгарина стать чемпионом мира, будут следить 70 тысяч зрителей.