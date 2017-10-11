Украинец обыграл прошлогоднего победителя самого престижного турнира по теннису

MIGnews.com.ua

Первая ракетка мужской сборной Украины Александр Долгополов продолжил показывать успешные выступления на Мастерсе в Китайском Шанхае, сообщает УНН .

Известно, что представитель Украины за 1 час и 35 минут в сражении из трех сетов победил в противостоянии с 34 ракеткой мира - представителем Испании - Фелисиано Лопесом - 7:6 (4), 1:6, 6:4.

Интересно, что украинец вопреки худшему количеству эйсов (10:22) и выигранных брейков (2:3) смог повернуть игру в свою пользу. Если брать в счет квалификацию, то это уже четвертый победный матч Долгополова на соревнованиях в текущем году.

Стоит отметить, что испанец в прошлом году становился триумфатором "Ролан Гаррос", а в нынешнем сезоне доходил до финала Открытого чемпионата США. При этом следующим, с кем встретится украинец, будет представитель Швейцарии - Роджер Федерер.