Названа пятерка лучших голкиперов европейского футбола

Европейская компания Opta, специализирующаяся на спортивной статистике, составила пятерку лучших вратарей, которые имеют наибольший процент сейвов среди пяти лучших Европейских лиг, передает Футбол.
По информации компании, первое место в Европе занимает скромный вратарь футбольного клуба "Бернли" из Англии Ник Поуп. Показатель его сейвов равен 94% (в рейтинг попали голкиперы, которые сделали, по меньшей мере, 10 сейвов).
Поуп стал на ворота "Бернли" вместо Тома Хитона, получившего серьезную травму и с того времени пропустил только один мяч в четырех матчах Английской Премьер-Лиги.
Рейтинг лучших вратарей Европы выглядит так:
1. Ник Поуп ("Бернли") - 94.4%
2. Чиприан Татарушану ("Нант") - 91.3%
3. Роман Бюрки ("Боруссия", Дортмунд) - 90%
4. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед) - 88.2%
5. Филипп Чаунер ("Ганновер") - 86.2%
Как сообщал MIGnews.com.uа, легендарные нападающие киевского футбольного клуба "Динамо" Андрей Шевченко и Сергей Ребров были включены в рейтинг сотни худших форвардов в истории чемпионата Англии. Данный список был составлен известным британским изданием. Теперешний тренер украинской сборной Андрей Шевченко одержал в анти-рейтинге 58 позицию.