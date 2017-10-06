Названа пятерка лучших голкиперов европейского футбола

MIGnews.com.ua

Европейская компания Opta, специализирующаяся на спортивной статистике, составила пятерку лучших вратарей, которые имеют наибольший процент сейвов среди пяти лучших Европейских лиг, передает Ф утбол .

По информации компании, первое место в Европе занимает скромный вратарь футбольного клуба "Бернли" из Англии Ник Поуп. Показатель его сейвов равен 94% (в рейтинг попали голкиперы, которые сделали, по меньшей мере, 10 сейвов).

Поуп стал на ворота "Бернли" вместо Тома Хитона, получившего серьезную травму и с того времени пропустил только один мяч в четырех матчах Английской Премьер-Лиги.

Рейтинг лучших вратарей Европы выглядит так:

1. Ник Поуп ("Бернли") - 94.4%

2. Чиприан Татарушану ("Нант") - 91.3%

3. Роман Бюрки ("Боруссия", Дортмунд) - 90%

4. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед) - 88.2%

5. Филипп Чаунер ("Ганновер") - 86.2%