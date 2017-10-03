Названа дата полуфинального боя Усика в боксерской Лиге чемпионов

MIGnews.com.ua

Полуфинальная встреча на ринге боксерской Лиги чемпионов - турнира World Boxing Super Series между представителем Украины Александром Усиком и Майрисом Бриедисом из Латвии пройдет в январе следующего года, сообщает XSPORT .

Соответствующая дата была подтверждена организатором Лиги Калле Зауэрландом, который добавил, что в текущее время на обсуждении находится вопрос места проведения боя. Таковым может быть Киев, Рига либо один из американских городов.

"Будет полуфинал, на котором будут представлены два чемпионских пояса. Это может быть и Рига, и Киев, и другой город. Есть вариант в США, где мы видим больше возможностей. Дуэль Бриедиса и Усика будет важной - чемпион WBC против олимпийского чемпиона, первый номер турнира против фаворита. Это будет востребованный бой. У Риги есть хорошие шансы претендовать на эту дуэль", - поделился промоутер с журналистами.

Он также отметил, что окончательно место проведения встречи будет определено в последних числах октября.

"Место проведения полуфинала будет названо приблизительно тогда, когда состоится последний четвертьфинал, дата которого - 21 октября, таким образом, у нас еще много времени", - подытожил Зауэрланд.