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Защитник украинской сборной по футболу Ракицкий не будет играть в матчах отбора ЧМ-2018
03.10.2017 18:47

Защитник украинской сборной по футболу Ракицкий не будет играть в матчах отбора ЧМ-2018

Защитник футбольного клуба "Шахтер", а также сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий не будет принимать участия в матчах против Косово и Хорватии в рамках заключительных матчей группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу 2018 года, передает SportArena.

Сообщается, что причиной того, что защитник не сможет помочь национальной сборной в отборе, стало серьезное повреждение задней поверхности бедра, которое Ракицкий получил во время матча с Карпатами в одиннадцатом туре Украинской Премьер-Лиги.

При этом ранее главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщал о том, что финальное решение относительно участия Ракицкого будет принято после получения результатов обследования, которое футболист проходил в одной из столичных клиник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии  Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер". Петр Алексеевич уже подписал указ о предоставлении гражданства. Марлос получил предложение принять украинское гражданство отныне играть на соревнованиях за сборную Украины, на что он дал согласие.

Теги материала: футбол, футболисты, футболист, травма, Сборная Украины
Новости СМИ2
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