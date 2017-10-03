Защитник украинской сборной по футболу Ракицкий не будет играть в матчах отбора ЧМ-2018

MIGnews.com.ua

Защитник футбольного клуба "Шахтер", а также сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий не будет принимать участия в матчах против Косово и Хорватии в рамках заключительных матчей группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу 2018 года, передает SportArena .

Сообщается, что причиной того, что защитник не сможет помочь национальной сборной в отборе, стало серьезное повреждение задней поверхности бедра, которое Ракицкий получил во время матча с Карпатами в одиннадцатом туре Украинской Премьер-Лиги.

При этом ранее главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщал о том, что финальное решение относительно участия Ракицкого будет принято после получения результатов обследования, которое футболист проходил в одной из столичных клиник.