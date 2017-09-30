Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили от соревнований из-за допинга
30.09.2017 21:36

Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили от соревнований из-за допинга

В субботу, 30 сентября, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины и еще восемь национальных федераций, от участия в международных соревнованиях из-за допинга, передает IWF.

"Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, в которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после повторного осмотра проб спортсменов из Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины", - говорится в сообщении.

Также известно, что сборные дисквалифицированных федераций не примут участие на чемпионате мира.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, соревнования для военнослужащих и ветеранов "Игры Непокоренных", завершились в городе Торонто в Канаде.

Теги материала: тяжелая атлетика, допинг, отстранение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [50] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Российских гандболисток уличили в использовании допинга
Важное
Российских гандболисток уличили в использовании допинга
Итальянскую теннисистку поймали на использовании допинга
Важное
Итальянскую теннисистку поймали на использовании допинга
У ведущего британского теннисиста в крови были обнаружены наркотики
Важное
У ведущего британского теннисиста в крови были обнаружены наркотики
Украинец Руденко и россиянин Поветкин сразятся за титул WBO International
Важное
Украинец Руденко и россиянин Поветкин сразятся за титул WBO International
Российских спортсменов не допустили к Паралимпиаде 2018 года
Важное
Российских спортсменов не допустили к Паралимпиаде 2018 года
Украинская тяжелоатлетка завоевала "серебро" на чемпионате Европы
Важное
Украинская тяжелоатлетка завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика