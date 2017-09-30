Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили от соревнований из-за допинга

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины и еще восемь национальных федераций, от участия в международных соревнованиях из-за допинга, передает IWF.

"Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, в которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после повторного осмотра проб спортсменов из Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины", - говорится в сообщении.

Также известно, что сборные дисквалифицированных федераций не примут участие на чемпионате мира.