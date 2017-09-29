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Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой
29.09.2017 12:32

Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой

В Ташкенте состоялся матч четвертьфинала теннисного турнира Tashkent Open, в рамках которого украинская спортсменка Екатерина Бондаренко встретилась с представительницей Японии Куруми Нарой и обошла ее по итогу трех партий. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Сообщается, что украинка завершила встречу со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Так, в первом сете Бондаренко получила огромное преимущество и с легкостью разобралась с оппоненткой. После недлительной паузы во втором сете игра стала более жесткой и проходила на равных.

 В итоге, на финальных минутах при счете 5:5, Нара сумела выиграть два гейма подряд, а с ними и партию. Однако в завершительной партии продолжилась игра на равных , а Бондаренко смогла совершить решающий брейк и победить в сете со счетом 6:4, одержав победу в матче.

Стоит отметить, что в полуфинале украинка сыграет с Верой Звонаревой из России, которая ранее четвертьфинале обыграла Александру Крунич из Сербии - 6:4, 6:3.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сборная Украины завоевала еще три медали в рамках соревнований "Игры непокоренных", которые в нынешнем году проходят на территории Канады. Первое место завоевал украинец Александр Писаренко, ставший лучшим в гребле на тренажерах.

Теги материала: теннис, игра, украинка, соревнования, победа
Новости СМИ2
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