Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где встретится с россиянкой

MIGnews.com.ua

В Ташкенте состоялся матч четвертьфинала теннисного турнира Tashkent Open, в рамках которого украинская спортсменка Екатерина Бондаренко встретилась с представительницей Японии Куруми Нарой и обошла ее по итогу трех партий. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Сообщается, что украинка завершила встречу со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Так, в первом сете Бондаренко получила огромное преимущество и с легкостью разобралась с оппоненткой. После недлительной паузы во втором сете игра стала более жесткой и проходила на равных.

В итоге, на финальных минутах при счете 5:5, Нара сумела выиграть два гейма подряд, а с ними и партию. Однако в завершительной партии продолжилась игра на равных , а Бондаренко смогла совершить решающий брейк и победить в сете со счетом 6:4, одержав победу в матче.

Стоит отметить, что в полуфинале украинка сыграет с Верой Звонаревой из России, которая ранее четвертьфинале обыграла Александру Крунич из Сербии - 6:4, 6:3.