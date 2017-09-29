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Отныне Марлос будет играть за сборную Украины по футболу
29.09.2017 11:12

Отныне Марлос будет играть за сборную Украины по футболу

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии  Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер", сообщают Українські новини, ссылаясь на информацию, полученную от источника в Федерации футбола Украины.

"Да, он будет играть за сборную Украины. Гражданство он уже получил", - заявил источник издания.

Он также подчеркнул, что Петр Алексеевич уже подписал указ о предоставлении гражданства. Марлос получил предложение принять украинское гражданство отныне играть на соревнованиях за сборную Украины, на что он дал согласие.

Собеседник издания не предоставил других подробностей решения президента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинская сборная по паралимпийскому футболу вырвала победу у представителей Российской Федерации в рамках полуфинала Чемпионата мира, обеспечив себе участие в финале чемпионата и спортсменов с последствиями детского церебрального паралича. В финале чемпионата сборная Украины встретиться с представителями Ирана, которые вырвали победу у сборной Англии - 3: 1.  

Теги материала: Марлос, футбол, футболисты, футболист, сборная Украины
Новости СМИ2
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