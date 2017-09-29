Отныне Марлос будет играть за сборную Украины по футболу

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство футболисту родом из Бразилии Марлосу Ромеро Бонфину, который в текущее время выступает за украинский футбольный клуб "Шахтер", сообщают Українські новини , ссылаясь на информацию, полученную от источника в Федерации футбола Украины.

"Да, он будет играть за сборную Украины. Гражданство он уже получил", - заявил источник издания.

Он также подчеркнул, что Петр Алексеевич уже подписал указ о предоставлении гражданства. Марлос получил предложение принять украинское гражданство отныне играть на соревнованиях за сборную Украины, на что он дал согласие.

Собеседник издания не предоставил других подробностей решения президента.