Стало известно, как будут выглядеть медали зимней Олимпиады-2018. ФОТО

На территории Сеула организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхан, показали, как будут выглядеть медали победителей предстоящей Олимпиады, сообщает официальный сайт Олимпийских игр-2018.
"Частью дизайна является корейский алфавит (хенгьюль). Серия согласных была выбрана для того, чтобы символизировать усилия спортсменов со всего мира, которые объединяют свою молодость, солидарность и национальное наследие", - говорится в сообщении организаторов.
Отмечается, что поверхность медалей будет украшена диагональными линиями, символизирующими историю Олимпиады и стремление участников к победе. Ленты для медалей изготовлены из традиционных корейских тканей.
При этом, для каждой медали подготовят специальный деревянный футляр, который украсят дизайном, характерным для архитектуры Кореи и символизирующим большое количество деревянных зданий на территории страны.
Стоит подчеркнуть, что зимняя Олимпиада начнется в Пхенчхане 9 февраля 2018 года и продлится до 25 февраля.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Ольга Харлан, которая является олимпийской чемпионкой, обиделась на свой родной город Николаев из-за того, что власти никак не отблагодарили ее за выигранные медали.