Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Украинский боксер Хижняк установил рекорд
12.09.2017 19:05

Украинский боксер Хижняк установил рекорд  Фоторепортаж

Чемпион мира 2017, лучший боксер мирового первенства по боксу Александр Хижняк установил национальный рекорд Украины. Вручение соответствующего сертификата прошло в рамках пресс-конференции с его участием, сообщает Федерация бокса Украины на официальном сайте.

Сообщается, что во время брифинга представитель Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин вручил чемпиону сертификат, согласно которому, Александр был занесен в национальный реестр рекордов, как боксер, который получил самое большое количество титулов за период в 330 дней, Хижняк получил шесть титулов.

"Для меня это действительно очень приятное событие. Откровенно скажу, этого я даже не ожидал. То, что я вписал свое имя в Национальный реестр рекордов Украины чрезвычайно почетной миссией, ведь быть рядом с рекордсменами Украины - большая честь для меня. Эта событие точно навсегда останется в моей памяти ", - сказал Александр. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, 2 сентября, на одном из рингов Гамбурга состоялась финальная боксерская схватка девятнадцатого чемпионата мира по боксу, в котором участие принял украинский спортсмен Александр Хижняк. Отмечается, что эта награда стала первой и единственной для украинской команды на соревнованиях в 2017 году. 

Теги материала: спорт, бокс, рекорд, боксер, украинец
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [25] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ФИФА назначила день старта продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу
Важное
ФИФА назначила день старта продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу
"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение
Важное
"Карпаты" наказали тренера за свое очередное поражение
Украинская теннисистка Козлова стала победительницей турнира серии WTA
Важное
Украинская теннисистка Козлова стала победительницей турнира серии WTA
Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Хуком
Важное
Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Хуком
Российских гандболисток уличили в использовании допинга
Важное
Российских гандболисток уличили в использовании допинга
Российской сборной не позволили участвовать в Паралимпиаде-2018
Важное
Российской сборной не позволили участвовать в Паралимпиаде-2018

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика