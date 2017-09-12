Украинский боксер Хижняк установил рекорд

MIGnews.com.ua

Чемпион мира 2017, лучший боксер мирового первенства по боксу Александр Хижняк установил национальный рекорд Украины. Вручение соответствующего сертификата прошло в рамках пресс-конференции с его участием, сообщает Федерация бокса Украины на официальном сайте.

Сообщается, что во время брифинга представитель Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин вручил чемпиону сертификат, согласно которому, Александр был занесен в национальный реестр рекордов, как боксер, который получил самое большое количество титулов за период в 330 дней, Хижняк получил шесть титулов.

"Для меня это действительно очень приятное событие. Откровенно скажу, этого я даже не ожидал. То, что я вписал свое имя в Национальный реестр рекордов Украины чрезвычайно почетной миссией, ведь быть рядом с рекордсменами Украины - большая честь для меня. Эта событие точно навсегда останется в моей памяти ", - сказал Александр.