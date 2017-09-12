Месси сделал новое тату в интимном месте. ФОТО

Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона", капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси набил на своем теле новую татуировку, на которой изобразил отпечаток губ своей возлюбленной, жены Антонеллы Роккуццо, сообщает Sports Illustrated.
Сообщается, что новая татуировка футболиста появилась в паховой зоне, выполнена она красным цветом с эффектом 3D.
По словам Месси, в новом изображении не стоит искать непристойного символизма. Он просто желает, чтобы уста его супруги целовали его всегда, где бы он ни находился.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 июня, в аргентинском городе Росарио состоялась церемония бракосочетания звезды мирового футбола Лионеля Месси. На свадьбу явились более 250 гостей, среди них журналисты заметили одноклубников футболиста по испанской "Барселоне" и других знаменитостей, в частности, фотографы запечатлели с женами и подругами Хаби Алонсо, Сеска Фабрегаса, Карлоса Пуйоля, Жерара Пике и других.