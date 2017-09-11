Появилась информация о канале, на котором можно посмотреть матч ЛЧ "Шахтер" - "Наполи"

MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, на территории Харькова на спортивном стадионе "Металлист" состоится игра группового турнира главного еврокубка, сообщает NewsOne .

Сообщается, что "Шахтер" стартует в Лиге Чемпионов-2017/2018. Первым соперником команды португальского тренера Паулу Фонсеки станет 3-я команда сезона-2016/2017 в итальянской Серии А, "Наполи" из Неаполя.

Прямая трансляция матча начнется в среду, 13 сентября, на каналах "Украина" и "Футбол 2". За началом поединка "Шахтер" - "Наполи" можно начать следить в 21:45 по киевскому времени.