КДК ФФУ наказал "Динамо" техническим поражением

MIGnews.com.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал для киевского футбольного клуба "Динамо" техническое поражение в матче против клуба "Мариуполь" из-за неявки на игру, сообщает #FootballHub, ссылаясь на решение КДК ФФУ.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" на матч Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: зачислить ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у киевского футбольного клуба есть десять дней, чтобы подать апелляцию, иначе решение официально вступит в силу.