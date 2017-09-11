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КДК ФФУ наказал "Динамо" техническим поражением
11.09.2017 17:49

КДК ФФУ наказал "Динамо" техническим поражением

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал для киевского футбольного клуба "Динамо" техническое поражение в матче против клуба "Мариуполь" из-за неявки на игру, сообщает #FootballHub, ссылаясь на решение КДК ФФУ.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" на матч Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: зачислить ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у киевского футбольного клуба есть десять дней, чтобы подать апелляцию, иначе решение официально вступит в силу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, игроки футбольного клуба "Динамо" не явились в Мариуполь для того, чтобы принять участие в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь". При этом футбольным фанатам, которые купили билеты на матч, представители клуба порекомендовали обратиться в одну из касс стадиона. 

Теги материала: Динамо, футбол, мариуполь, ФФУ, игра, наказание
Новости СМИ2
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