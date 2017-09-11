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Свитолина стала третьей ракеткой мира
11.09.2017 11:32

Свитолина стала третьей ракеткой мира

В понедельник, 11 сентября, Элина Свитолина впервые в карьере стала третьей ракеткой мира, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, украинская теннисистка установила национальный рекорд.

По итогам Открытого чемпионата США (US Open) поднялась на одну ступеньку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает третье место в мировой классификации.

Стоит отметить, что ранее ни одному представителю украинского тенниса не удавалось занять такую высокую позицию в мировых рейтингах. 

Кроме этого, текущий сезон является одним из самых успешных в карьере Свитолиной. Украинка выиграла пять турниров в Дубае, Тайбэе, Стамбуле, Риме и Торонто, а также добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

По данным источника, наша спортсменка стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинская теннисистка Козлова стала победительницей турнира серии WTA.

Теги материала: Элина Свитолина, ракетка
Новости СМИ2
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