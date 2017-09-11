Свитолина стала третьей ракеткой мира

MIGnews.com.ua

В понедельник, 11 сентября, Элина Свитолина впервые в карьере стала третьей ракеткой мира, сообщает РБК-Украина .

Таким образом, украинская теннисистка установила национальный рекорд.

По итогам Открытого чемпионата США (US Open) поднялась на одну ступеньку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает третье место в мировой классификации.

Стоит отметить, что ранее ни одному представителю украинского тенниса не удавалось занять такую высокую позицию в мировых рейтингах.

Кроме этого, текущий сезон является одним из самых успешных в карьере Свитолиной. Украинка выиграла пять турниров в Дубае, Тайбэе, Стамбуле, Риме и Торонто, а также добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

По данным источника, наша спортсменка стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.