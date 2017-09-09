Российских гандболисток уличили в использовании допинга

MIGnews.com.ua

Пробы на допинг трех участниц чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 19 лет по гандболу от Российской Федерации оказались положительными. Об инциденте сообщила Европейская федерация гандбола на официальном сайте.

Сообщается, что в результате проведенных допинг-проб, спортсменок уличили в использовании запрещенных веществ. Так, одна из участниц от России сдала положительный допинг-тест во время основного раунда турнира, остальные - во время финала. При этом имена гандболисток не называются.

Однако пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) отметила, что гандболистки попались на мельдонии.

"Запрещённой субстанцией является мельдоний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФГР.