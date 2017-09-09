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Российских гандболисток уличили в использовании допинга
09.09.2017 13:16

Российских гандболисток уличили в использовании допинга

Пробы на допинг трех участниц чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 19 лет по гандболу от Российской Федерации оказались положительными. Об инциденте сообщила Европейская федерация гандбола на официальном сайте.

Сообщается, что в результате проведенных допинг-проб, спортсменок уличили в использовании запрещенных веществ. Так, одна из участниц от России сдала положительный допинг-тест во время основного раунда турнира, остальные - во время финала. При этом имена гандболисток не называются.

Однако пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) отметила, что гандболистки попались на мельдонии.

"Запрещённой субстанцией является мельдоний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФГР.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, теннисистка из Италии Сара Эррани, которая является обладательницей карьерного Большого шлема в парном разряде, не прошла допинг-тест. Представители Международной теннисной федерации сделают официальное заявление по этому поводу в ближайшее время.

Теги материала: спорт, спортсмены, допинг, тест, чемпионат Европы
Новости СМИ2
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