Российской сборной не позволили участвовать в Паралимпиаде-2018

Представители Международного паралимпийского комитета отказали Паралимпийскому комитету Российской Федерации в восстановлении членства в организации и продлили уже действующие санкции. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.
Согласно этому решению, на время отстранения паралимпийцы из Российской Федерации не имеют права участвовать в международных соревнованиях, включая зимние Паралимпийские игры в 2018 году.
Кроме того, в Международном паралимпийском комитете добавили, что отдельные российские спортсмены могут принять участие в отборе к Паралимпийским играм 2018 года под нейтральным флагом в ряде видов спорта, среди которых горнолыжный спорт, биатлон, сноуборд и лыжные гонки.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции Рио-де-Жанейро провели обыски в доме руководителя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана.