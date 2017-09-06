Российской сборной не позволили участвовать в Паралимпиаде-2018

MIGnews.com.ua

Представители Международного паралимпийского комитета отказали Паралимпийскому комитету Российской Федерации в восстановлении членства в организации и продлили уже действующие санкции. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Согласно этому решению, на время отстранения паралимпийцы из Российской Федерации не имеют права участвовать в международных соревнованиях, включая зимние Паралимпийские игры в 2018 году.

Кроме того, в Международном паралимпийском комитете добавили, что отдельные российские спортсмены могут принять участие в отборе к Паралимпийским играм 2018 года под нейтральным флагом в ряде видов спорта, среди которых горнолыжный спорт, биатлон, сноуборд и лыжные гонки.