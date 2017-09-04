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Как сборная Украины мерзнет в Исландии (ФОТО)
04.09.2017 18:37

Как сборная Украины мерзнет в Исландии (ФОТО)  Фоторепортаж

Матч Исландия – Украина крайне важен для обеих команд. И хозяевам, и гостям необходима только победа, чтобы сохранить шансы на 1-е место. Ведь только оно дает гарантированное право на путевку в финальную часть турнира, 2-е место – лишь путевка в раунд плей-офф. Ничья же не устроит ни тех, ни других. Именно поэтому (а также из-за дальнего 6-часового перелета) футболисты сборной Украины отправились на матч в Рейкьявик загодя, за двое суток до игры, а не за сутки, как бывает обычно.

Долетели благополучно, и в понедельник, 4 сентября уже прогулялись по холодному Рейкьявику. Погода там уже совсем не летняя: +12 градусов и сильный ветер, но задачи побеждать это не отменяет.

Любопытно, что впервые в 25-летней истории существования национальной команды Украины футболисты летели в одном самолете вместе с болельщиками. Нет, "штатские" и раньше бывали в самолетах вместе с национальной командой, но то были в основном VIP-фанаты, а обычным болельщикам попасть на борт было крайне затруднительно.

В этот раз по инициативе премиум-спонсора национальной команды по футболу, компании "Перша приватна броварня", в Рейкьявик отправились представители фан-движения "Вірні збірній". Часть из них в Исландию полетела на одном самолете вместе с футболистами. Пришлось игрокам напрячь мышцы пальцев, раздавая автографы. Но, как минимум, на фото недовольных этим среди футболистов не заметно.

Всего же на матче в столице Исландии на матче ожидается около 100 представителей "Вірні збірній": к тем, кто уже на месте, присоединятся болельщики, вылетевшие из Киева и польского Катовице. 

Сам матч начнется в 21:45 по киевскому времени 5 сентября. Трансляции – на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 2 сентября в Харькове перед игрой Украина – Турция прошел красочный марш фанатов по улицам города.

Теги материала: футбольные фанаты, футбол, сборная Украины
Новости СМИ2
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