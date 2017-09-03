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Украинец стал лучшим боксером на Чемпионате мира
03.09.2017 11:16

Украинец стал лучшим боксером на Чемпионате мира  Видеорепортаж

В субботу, 2 сентября, на одном из рингов Гамбурга состоялась финальная боксерская схватка девятнадцатого чемпионата мира по боксу, в котором участие принял украинский спортсмен Александр Хижняк. Об этом сообщил официальный сайт чемпионата.

Сообщается, что спортсмен из Украины, выступая в весовой категории до 75 килограмм, одержал победу над Абильханом Аманкулом из Казахстана по единогласному решению судей - 5: 0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

Отмечается, что эта награда стала первой и единственной для украинской команды на соревнованиях в 2017 году. При этом в истории чемпионатов мира по боксу это шестое первое место Украины и в общем 29 призовое место.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Промоутер украинский боксера-профессионала, двукратного Олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что бой украинца с Гильермо Ригондо состоится в спортивном комплексе "Мэдисон Сквер Гарден". Арум напомнил, что оба боксера являются дважды победителями Олимпийских игр. 

Теги материала: спорт, бокс, боксер, чемпионат мира, победа, золото
Новости СМИ2
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