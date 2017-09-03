Украинец стал лучшим боксером на Чемпионате мира

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, на одном из рингов Гамбурга состоялась финальная боксерская схватка девятнадцатого чемпионата мира по боксу, в котором участие принял украинский спортсмен Александр Хижняк. Об этом сообщил официальный сайт чемпионата.

Сообщается, что спортсмен из Украины, выступая в весовой категории до 75 килограмм, одержал победу над Абильханом Аманкулом из Казахстана по единогласному решению судей - 5: 0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

Отмечается, что эта награда стала первой и единственной для украинской команды на соревнованиях в 2017 году. При этом в истории чемпионатов мира по боксу это шестое первое место Украины и в общем 29 призовое место.