Маркевич заявил о желании вернуться на должность тренера

Бывший наставник сборной Украины по футболу, экс-тренер "Металлиста", "Карпат" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал о своих планах о возможном возвращении к тренерской карьере. Об этом украинский эксперт рассказал в интервью FootballHub.
"Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. Вариантов много, но пока они мне не подходят. Мне бы хотелось тренировать в Украине, точнее закончить здесь карьеру", - сообщил журналисту Мирон Маркевич.
По его словам, о работе на тренерском мостике львовских "Карпат" речь в данный момент не идет.
Стоит отметить, что в текущее время 66-летний экс-тренер Маркевич занимает должность председателя комитета национальных сборных Федерации Футбола Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 сентября, сборная Украины возглавляет свою отборочную группу I европейского квалификационного турнира ЧМ-2018 по футболу, находясь на 1-м месте! Наша команда абсолютно по делу обыграла турок, хоть оба мяча, забитые в первом тайме (на 18-й и 42-й минутах) форвардом немецкой "Боруссии" Андреем Ярмоленко, были спорными.