Маркевич заявил о желании вернуться на должность тренера

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Бывший наставник сборной Украины по футболу, экс-тренер "Металлиста", "Карпат" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал о своих планах о возможном возвращении к тренерской карьере. Об этом украинский эксперт рассказал в интервью FootballHub.

"Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. Вариантов много, но пока они мне не подходят. Мне бы хотелось тренировать в Украине, точнее закончить здесь карьеру", - сообщил журналисту Мирон Маркевич.

По его словам, о работе на тренерском мостике львовских "Карпат" речь в данный момент не идет.

Стоит отметить, что в текущее время 66-летний экс-тренер Маркевич занимает должность председателя комитета национальных сборных Федерации Футбола Украины.