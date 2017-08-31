Элина Свитолина зрелищно победила россиянку Родину

В четверг, 31 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира серии Большого Шлема, передает NewsOne.
В четверг продолжилось US Open, оно же – последний в текущем сезоне турнир серии "Большого Шлема".
В женском турнире продолжает на нем свои выступления 4-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина.
Украинка в этот раз встречалась на корте с россиянкой Евгенией Родиной. Матч получился достаточно упорным, но на настолько, чтобы соперница могла доставить большие проблемы Свитолиной.
Как результат - победа украинки в двух сетах - 6:4, 6:4.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 30 августа, во второй соревновательный день основной сетки Открытого чемпионата США по теннису - US Open, свои выступления с победы начала первая ракетка Украины Элина Свитолина.