Элина Свитолина зрелищно победила россиянку Родину

MIGnews.com.ua

В четверг, 31 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в следующий раунд турнира серии Большого Шлема, передает NewsOne .

В четверг продолжилось US Open, оно же – последний в текущем сезоне турнир серии "Большого Шлема".

В женском турнире продолжает на нем свои выступления 4-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина.

Украинка в этот раз встречалась на корте с россиянкой Евгенией Родиной. Матч получился достаточно упорным, но на настолько, чтобы соперница могла доставить большие проблемы Свитолиной.

Как результат - победа украинки в двух сетах - 6:4, 6:4.