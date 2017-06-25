Всемирная федерация тхэквондо изменила названия из-за аббревиатуры WTF

MIGnews.com.ua

Представители всемирной федерации тхэквондо объявили об изменении названия и ребрендинге в связи с шутками в интернете и ассоциациями с аббревиатурой WTF. Об этом сообщает Quartz .

Таким образом, федерация сменила название на World Taekwondo, убрав последнее слово из названия World Taekwondo Federation.

"В веке цифровых технологий аббревиатура нашей федерации создает негативные коннотации, связанные с нашей организации. Поэтому очень важно сделать ребрендинг, чтобы лучше взаимодействовать с нашими болельщиками", - заявил президент организации Чо Чжон Вон.

Также он считает, что такая реакция федерации является возможностью развиваться, адаптироваться и оставаться актуальными для молодых и современных зрителей.

Кроме того, сообщается, что новое имя и логотип уже представили в начале Чемпионата мира по тхэквондо в Южной Корее.