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Всемирная федерация тхэквондо изменила названия из-за аббревиатуры WTF
25.06.2017 21:12

Всемирная федерация тхэквондо изменила названия из-за аббревиатуры WTF

Представители всемирной федерации тхэквондо объявили об изменении названия и ребрендинге в связи с шутками в интернете и ассоциациями с аббревиатурой WTF. Об этом сообщает Quartz.

Таким образом, федерация сменила название на World Taekwondo, убрав последнее слово из названия World Taekwondo Federation.

"В веке цифровых технологий аббревиатура нашей федерации создает негативные коннотации, связанные с нашей организации. Поэтому очень важно сделать ребрендинг, чтобы лучше взаимодействовать с нашими болельщиками", - заявил президент организации Чо Чжон Вон.

Также он считает, что такая реакция федерации является возможностью развиваться, адаптироваться и оставаться актуальными для молодых и современных зрителей.

Кроме того, сообщается, что новое имя и логотип уже представили в начале Чемпионата мира по тхэквондо в Южной Корее.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Китае состоялся благотворительный матч ветеранов, в котором сошлись Сборная звезд Европы и Сборная Южной Америки.

Теги материала: Южная Корея, спорт, название, федерация
Новости СМИ2
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