В матче за Сборную звезд Европы Андрей Шевченко забил победный гол

MIGnews.com.ua

В Китае состоялся благотворительный матч ветеранов, в котором сошлись Сборная звезд Европы и Сборная Южной Америки, передает Корреспондент.

Сообщается, что нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко вывел на поле команду Европы в качестве капитана. Также известно, что украинский обладатель Золотого мяча забил победный гол в матче, принеся победу "европейцам" со счетом 2:1.

Помимо легенды украинского футбола, в матче приняли участие такие звезды, как Паоло Мальдики, Гаиско Мендьета, Эрнан Креспо, Кристиан Аббьятти, Кристиан Пануччи и другие.