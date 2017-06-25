В матче за Сборную звезд Европы Андрей Шевченко забил победный гол

В Китае состоялся благотворительный матч ветеранов, в котором сошлись Сборная звезд Европы и Сборная Южной Америки, передает Корреспондент.
Сообщается, что нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко вывел на поле команду Европы в качестве капитана. Также известно, что украинский обладатель Золотого мяча забил победный гол в матче, принеся победу "европейцам" со счетом 2:1.
Помимо легенды украинского футбола, в матче приняли участие такие звезды, как Паоло Мальдики, Гаиско Мендьета, Эрнан Креспо, Кристиан Аббьятти, Кристиан Пануччи и другие.
Как сообщал MIGnews.com.ua, стало известно, что бывший тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров возглавил ФК "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. За тренерскую деятельность украинцу предусмотрена заработная плата в размере 2,5 миллионов евро в год.