Сборная Украины по хоккею проиграла венграм в стартовой игре киевского ЧМ

В киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля проходят матчи во втором эшелоне чемпионата мира по хоккею с шайбой - дивизионе IА, сообщает "112 Украина".
За две вакансии в ТОП-дивизион поведут борьбу национальные сборные Австрии, Венгрии, Казахстана, Республики Корея, Польши и Украины.
В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга". Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте.
Сообщается, что на кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.
Сборная Казахстана считается главным фаворитом турнира, поскольку казахи 8 раз подряд выигрывают первый дивизион, после чего вылетают из элиты.
Группа А (Киев)
1. Казахстан (вылетел из ТОП-дивизиона)
2. Венгрия (вылетела из ТОП-дивизиона)
3. Польша
4. Австрия
5. Южная Корея
6. Украина (поднялась из группы В)
Расписание матчей:
22 апреля
13:30 Украина - Венгрия
17:00 Южная Корея - Польша
20:30 Австрия - Казахстан
23 апреля
17:00 Казахстан - Южная Корея
20:30 Польша - Украина
24 апреля
20:30 Венгрия - Австрия
25 апреля
13:30 Казахстан - Польща
17:00 Венгрия - Южная Корея
20:30 Украина - Австрия
26 апреля
20:30 Казахстан - Украина
27 апреля
17:00 Польша - Венгрия
20:30 Австрия - Южная Корея
28 апреля
13:30 Венгрия - Казахстан
17:00 Польша - Корея
20:30 Южная Корея - Украина.
В субботу, 22 апреля, хоккеисты сборной Украины со счетом 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) проиграли команде Венгрии в стартовой встрече домашнего чемпионата мира в дивизионе IА.
Шайбы забросили Сергей Кузьмик (14-я минута), Никита Буценко (28, 39) - в нашей команде.
В составе венгров прояивли себя Иштван Барталиш (15), Янош Ваш (21), Эндрю Сарауер (50), Киган Дансеро (52) и Янош Хари (60).
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на молодежном чемпионате Европы по самбо украинцы завоевали 21 медаль: 3 золотые, 9 серебряных и 9 бронзовых. Тем самым они предъявили третий результат и по качеству, и по количеству наград.