Сборная Украины по хоккею проиграла венграм в стартовой игре киевского ЧМ

MIGnews.com.ua

В киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля проходят матчи во втором эшелоне чемпионата мира по хоккею с шайбой - дивизионе IА, сообщает "112 Украина".

За две вакансии в ТОП-дивизион поведут борьбу национальные сборные Австрии, Венгрии, Казахстана, Республики Корея, Польши и Украины.

В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга". Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте.

Сообщается, что на кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.

Сборная Казахстана считается главным фаворитом турнира, поскольку казахи 8 раз подряд выигрывают первый дивизион, после чего вылетают из элиты.

Группа А (Киев)

1. Казахстан (вылетел из ТОП-дивизиона)

2. Венгрия (вылетела из ТОП-дивизиона)

3. Польша

4. Австрия

5. Южная Корея

6. Украина (поднялась из группы В)

Расписание матчей:

22 апреля

13:30 Украина - Венгрия

17:00 Южная Корея - Польша

20:30 Австрия - Казахстан

23 апреля

17:00 Казахстан - Южная Корея

20:30 Польша - Украина

24 апреля

20:30 Венгрия - Австрия

25 апреля

13:30 Казахстан - Польща

17:00 Венгрия - Южная Корея

20:30 Украина - Австрия

26 апреля

20:30 Казахстан - Украина

27 апреля

17:00 Польша - Венгрия

20:30 Австрия - Южная Корея

28 апреля

13:30 Венгрия - Казахстан

17:00 Польша - Корея

20:30 Южная Корея - Украина.

В субботу, 22 апреля, хоккеисты сборной Украины со счетом 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) проиграли команде Венгрии в стартовой встрече домашнего чемпионата мира в дивизионе IА.

Шайбы забросили Сергей Кузьмик (14-я минута), Никита Буценко (28, 39) - в нашей команде.

В составе венгров прояивли себя Иштван Барталиш (15), Янош Ваш (21), Эндрю Сарауер (50), Киган Дансеро (52) и Янош Хари (60).