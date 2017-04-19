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Лучшая теннисистка мира родит первенца от армянского бизнесмена
19.04.2017 19:46

Лучшая теннисистка мира родит первенца от армянского бизнесмена

Теннисистка Серена Уильямс, которая является 23-кратной победительницей турниров Grand Slam, беременна первенцем. Об этом спортсменка лично сообщила в социальной сети Snapchat.

Так, звезда тенниса опубликовала снимок с подписью "20 недель". В настоящее время Уильямс обручена с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном, который является совладельцем социального новостного сайта Reddit.

Стоит отметить, что теннисистка очень быстро удалила снимок из соцсети, однако ее фанаты успел сделать скриншот.

Если информация правдива, то ясно, почему в последнее время Серена пропускала так много турниров.

Напомним, 24 апреля будет обновлен еженедельный рейтинг лучших теннисисток WTA, в котором произойдет важное изменение: 35-летняя американка Серена Уильямc вернет себе 1-ю позицию, сместив оттуда немку Анжелик Кербер. Рейтинг ведь рассчитывается по результатам последних 365 дней. На этой неделе пока еще первая ракетка мира Кербер потеряет 470 очков, заработанные ею за победу на турнире в Штутгарте (Германия) в 2016 году, а рейтинг американки не изменится.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 8 апреля, в США известная певица Анна Седокова родила третьего ребенка.

Теги материала: Серена Уильямс, беременность, ребенок, теннис
Новости СМИ2
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