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Кличко заверил фанатов, что приложит все усилия для победы над Джошуа
18.04.2017 18:23

Кличко заверил фанатов, что приложит все усилия для победы над Джошуа  Видеорепортаж

В сети был обнародован ролик, на котором украинский боксер Владимир Кличко обращается к своим болельщикам перед боем с британским боксером Энтони Джошуа. Видеообращение появилось на видеохостинге YouTube.

Украинский боксер, который сражается в тяжелом весе, пообещал своим болельщикам, что поединок Кличко - Джошуа станет одним из самых зрелищных за последнее время.

"Мои уважаемые болельщики! Я благодарю вас за ваше терпение. Точно так же, как и вы, я ждал, когда наступит мой следующий поединок, когда я снова вернусь в ринг. 29 апреля будет практически полтора года, как меня не было в ринге. 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне я встречусь в поединке с Джошуа - чемпионом мира в тяжелом весе. Это будет самый значимый и важный поединок в моей спортивной карьере. Я сделаю все для победы", - обратился к болельщикам боксер.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками. 

Теги материала: бокс, спорт, Владимир Кличко, бой
Новости СМИ2
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