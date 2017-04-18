Кличко заверил фанатов, что приложит все усилия для победы над Джошуа

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В сети был обнародован ролик, на котором украинский боксер Владимир Кличко обращается к своим болельщикам перед боем с британским боксером Энтони Джошуа. Видеообращение появилось на видеохостинге YouTube.

Украинский боксер, который сражается в тяжелом весе, пообещал своим болельщикам, что поединок Кличко - Джошуа станет одним из самых зрелищных за последнее время.

"Мои уважаемые болельщики! Я благодарю вас за ваше терпение. Точно так же, как и вы, я ждал, когда наступит мой следующий поединок, когда я снова вернусь в ринг. 29 апреля будет практически полтора года, как меня не было в ринге. 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне я встречусь в поединке с Джошуа - чемпионом мира в тяжелом весе. Это будет самый значимый и важный поединок в моей спортивной карьере. Я сделаю все для победы", - обратился к болельщикам боксер.