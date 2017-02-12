Украинские паралимпийцы лидируют на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в рамках второго дня соревнований Чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходил в городе Финстерау в Германии, национальной паралимпийской сборной Украины удалось завоевать три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, благодаря чему она закрепила свое лидерство в турнирной таблице. Об этом сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В категории "мужчины стоя" украинский спортсмен Игорь Рептюх выиграл золотую медаль, а его соперник по гонкам украинец Григорий Вовчинский - бронзовую. В категории "женщины стоя" Людмила Ляшенко стала чемпионкой мира, Александра Кононова получила "серебро", Ирина Буй - "бронзу".

Первое место в категории "мужчины сидя" досталось Максиму Яровому, победившему соперников из Соединенных Штатов Америки и Норвегии.

Оксана Шишковая и Юрий Уткин получили по одной серебряной медали среди женщин и мужчин с нарушениями зрения. Всего за два дня соревнований сборная Украины заработала 17 медалей, среди них есть шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

В понедельник, 13 февраля, для всех спортсменов предусмотрен отдых от соревнований, а во вторник, 14 февраля, уже в 10:00 начнутся соревнования по биатлону.