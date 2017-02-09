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В Киеве ушел из жизни знаменитый вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов
09.02.2017 07:56

В Киеве ушел из жизни знаменитый вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов

В среду вечером, 8 февраля, из жизни ушел обладатель Кубка кубков, многократный чемпион СССР и вратарь сборной Советского Союза Виктор Чанов, пишет gordonua.

Причины смерти мужчины, который умер в возрасте 57 лет, остаются неизвестными.

Стоит отметить, что Чанов являлся представителем легендарной футбольной династии вратарей. Его отец Виктор Гаврилович Чанов выступал за "Шахтер" и московский ЦДКА. Старший брат Вячеслав Чанов также выступал за эти команды, но еще и за "Торпедо" (Москва) и "Нефтчи" (Баку).

Виктор Чанов также начинал свою карьеру в "Шахтере", однако имя себе он сделал в "Динамо", три раза становившись чемпионом СССР. Обладатель Кубка кубков 1986 года. Провел 21 матч за первую сборную СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, вице-чемпион Европы 1988 года.

После завершения футбольной карьеры Чанов стал генеральным директором крупной компании в транспортной сфере.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, появилось сообщение о том, что умер депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат.

Теги материала: Динамо, вратарь, смерть
Новости СМИ2
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