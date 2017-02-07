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Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести бой по смешанным единоборствам
07.02.2017 13:35

Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести бой по смешанным единоборствам

Бойцы смешанных единоборств, американец Джефф Монсон и россиянин Александр Емельяненко оговаривают проведение боя по правилам ММА. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на менеджера Монсона Маршалла Коминса.

"Ведем переговоры о бое с Александром Емельяненко", - сказал Коминс.

Ранее, Емельянченко планировал выступить в турнирах бойцовского клуба “Ахмат” и хотел подписать контракт с лигой  WFCA.

В ММА на счету Емельяненко 23 победы (17 - досрочно) и семь поражений, а у Монсона - 60 побед и 26 поражений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-чемпиона мира по боксу Оскара де ла Хойю арестовали из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии

Теги материала: спорт, единоборства, бойцы, Бойцовский клуб
Новости СМИ2
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