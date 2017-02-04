Воспитанник "Динамо" решил отказаться от украинского гражданства

MIGnews.com.ua

Воспитанник киевского "Динамо" и защитник донецкого "Олимпика" Темур Парцвания решил отказаться от украинского гражданства, чтобы получить возможность играть за сборную Грузии. Об этом сообщает Football24.

"Я прекрасно понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины, но для меня это не проблема. Процесс смены гражданства займет около двух месяцев", - сказал Парцвания.

Отметим, в вызове футболиста в сборную Грузии заинтересован тренер и единственным препятствием является гражданство.

Напомним, Темур Парцвания выступал за сборные Украины U-17, U-19, U-21. В составе команды U-19 выигрывал юношеский Евро-2009.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее футбольный клуб "Динамо" Киев сообщил о заключении контракта с центральным защитником Александаром Пантичем.