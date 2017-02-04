ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Воспитанник "Динамо" решил отказаться от украинского гражданства
04.02.2017 19:26

Воспитанник "Динамо" решил отказаться от украинского гражданства

Воспитанник киевского "Динамо" и защитник донецкого "Олимпика" Темур Парцвания решил отказаться от украинского гражданства, чтобы получить возможность играть за сборную Грузии. Об этом сообщает Football24.

"Я прекрасно понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины, но для меня это не проблема. Процесс смены гражданства займет около двух месяцев", - сказал Парцвания.

Отметим, в вызове футболиста в сборную Грузии заинтересован тренер и единственным препятствием является гражданство.

Напомним, Темур Парцвания выступал за сборные Украины U-17, U-19, U-21. В составе команды U-19 выигрывал юношеский Евро-2009.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее футбольный клуб "Динамо" Киев сообщил о заключении контракта с центральным защитником Александаром Пантичем.

Теги материала: Динамо, гражданство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Динамо" бесплатно получило нового защитника из Сербии
Важное
"Динамо" бесплатно получило нового защитника из Сербии
Фоменко рассказал, кто виноват в драке между футболистами "Динамо" и "Шахтера"
Важное
Эксклюзив  Фоменко рассказал, кто виноват в драке между футболистами "Динамо" и "Шахтера"  Видеорепортаж
Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины в 2016 году
Важное
Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины в 2016 году
Капитан ФК "Динамо" заявил о завершении футбольной карьеры
Важное
Капитан ФК "Динамо" заявил о завершении футбольной карьеры
Вечером "Динамо" сразится с "Шахтером": где смотреть матч
Важное
Вечером "Динамо" сразится с "Шахтером": где смотреть матч
Поединок с горчинкой: "Динамо" разгромило "Бешикташ"
Важное
Поединок с горчинкой: "Динамо" разгромило "Бешикташ"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
Эксклюзив  На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
04.02.2017
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным
Эксклюзив  Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома
Эксклюзив  Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома  Видеорепортаж
04.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика