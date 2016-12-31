МОК анонсировал новые санкции против РФ

В пятницу, 30 декабря, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал новые санкции против России, сообщил Корреспондент.
Согласно результатам доклада канадского профессора Ричарда Макларена будут перепроверены все 254 допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и в Сочи в 2014 году.
По данным источника, МОК примет соответствующие меры и введет санкции только после работы специально созданных комиссий, которые предоставят право высказаться всем сторонам.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Международном олимпийском комитете приняли решение открыть дисциплинарные производства касательно 28 спортсменов Российской Федерации, принимавших участие в Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Пробы, которые могли быть подделаны, отправили в Лозанну, чтобы провести повторную проверку.