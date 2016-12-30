Украинка Музычук стала дважды чемпионкой по быстрым шахматам

В пятницу, 30 декабря, в столице Катара Дохе украинка Анна Музычук одержала победу по шахматному блицу. Об этом свидетельствуют результаты соревнований, обнародованные на официальном сайте.
Музычук после первых пяти туров турнира имела в своем активе только 50% очков. Тем не менее, после этого резко вырвалась вперед, и в 14-ом туре уже захватила единоличное лидерство.
Всего в соревновании было 17 туров. По их итогам украинка получила 13 баллов. Музычук сумела всего лишь на 0,5 балла опередить россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно.
После двух дней блиц-турнира спортсменка завоевала 10 побед, при этом имея шесть партий законченных в ничью, и одно поражение.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 28 декабря, украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам.