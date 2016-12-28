Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

MIGnews.com.ua

Украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице соревнований.

Чемпионат по шахматам проходил в Дохе (Катар). Иванчук набрал 11 очков, опередив серебряного призера Александра Грищука из России и бронзового - Магнуса Карлсена из Норвегии.

Стоит отметить, что в последний день чемпионата Иванчук проиграл представителю РФ Яну Непомнящему, сыграл вничью с Грищуком и кубинцем Пересом Линьяром Домингесом. Однако украинец сумел обыграть Вишванатана Ананда из Индии и Гранта Мелкумяна из Армении.