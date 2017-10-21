Певица Приходько назвала выступающих в России украинских артистов предателями

MIGnews.com.ua

Украинская певица Анастасия Приходько высказала свое мнение относительно гастролирования украинских исполнителей на территории Российской Федерации, отметив, что считает их предателями. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица утверждает, что все публичные люди обязаны занять свою позицию и следовать ей, однако многие украинские исполнители не вспоминают об это, думая только о деньгах.

"Перед тем, как стать публичным человеком, нужно задуматься, сможешь ли ты занять достойную позицию. Большинство артистов, скорее всего, забывают, для чего они становятся публичными. Если для зарабатывания денег - это тоже можно понять. Но я больше поддерживаю тех, кто хочет привнести свет в нашу культуру", - говорится в публикации исполнительницы.

Кроме того, Приходько подчеркнула, что выступая в России она, действительно, зарабатывала в пять-семь раз больше, чем на территории Украины, однако финансы для нее никогда не были приоритетом.

"Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам - продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру в Украине. Но самое страшное, о чем они, опять-таки, не задумываются, - что артистами они стали благодаря украинскому народу", - отметила Приходько.

Подытожив все написанное, артистка добавила, что эти люди даже не достойны обсуждения.

"Говорить о таких людях - слишком много чести для них, потому что это действительно предатели", - высказала свою позицию Анастасия.