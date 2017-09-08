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Стало известно, во сколько обойдется растаможка авто на иностранных номерах
08.09.2017 11:39

Стало известно, во сколько обойдется растаможка авто на иностранных номерах

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина заявила, что за переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в Украину автомобилей с иностранной регистрацией придется заплатить 1-1,4 тысячу евро. Об этом сообщает Эспрессо.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - сказала она.

Сообщается, что ставки акцизного сбора, как и раньше, устанавливаются в евро и зависят от кубических сантиметров двигателя.

Данное решение касается автомобилей на иностранных номерах, которые были выпущены как после 2010-го, так и после 2000 года. Все изменения внесут в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подытожила Южанина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украину в течение восьми месяцев ввезли 164 тысячи автомобилей на иностранной регистрации.

Теги материала: Украина, автомобиль, регистрация, Южанина
Новости СМИ2
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