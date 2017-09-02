В Польше машинист бросил посреди маршрута поезд с пассажирами и ушел домой

MIGnews.com.ua

В Польше машинист пассажирского поезда "Подлясяк", который двигался по маршруту Щецин-Сувалки, бросил поезд посреди маршрута из-за того, что у него закончился рабочий день, несмотря на 250 пассажиров, которых он вез, сообщает издание TVN24 .

Сообщается, что на протяжении некоторого времени пассажирский поезд стоял на станции Тлущ около Варшавы, однако вскоре к нему прибыл другой машинист, который и доставил пассажиров к месту предназначения.

По словам пресс-секретаря польских железных дорог PKP Intercity Агнешки Сербенская, в данный момент фирма пытается выяснить подробности и причины инцидента. Предварительно, к месту вовремя не прибыл другой машинист, который должен был сменить данного.

"Мы просим прощения у всех пассажиров за это событие",- добавила Агнешка.