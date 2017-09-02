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В Польше машинист бросил посреди маршрута поезд с пассажирами и ушел домой
02.09.2017 13:46

В Польше машинист бросил посреди маршрута поезд с пассажирами и ушел домой

В Польше машинист пассажирского поезда "Подлясяк", который двигался по маршруту Щецин-Сувалки, бросил поезд посреди маршрута из-за того, что у него закончился рабочий день, несмотря на 250 пассажиров, которых он вез, сообщает издание TVN24.

Сообщается, что на протяжении некоторого времени пассажирский поезд стоял на станции Тлущ около Варшавы, однако вскоре к нему прибыл другой машинист, который и доставил пассажиров к месту предназначения.

По словам пресс-секретаря польских железных дорог PKP Intercity Агнешки Сербенская, в данный момент фирма пытается выяснить подробности и причины инцидента. Предварительно, к месту вовремя не прибыл другой машинист, который должен был сменить данного.

"Мы просим прощения у всех пассажиров за это событие",- добавила Агнешка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в 22:00 в среду, 30 августа. Расследование инцидента займется специальная комиссия.

Теги материала: поезд, Польша, машинист, работа, пассажиры
Новости СМИ2
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