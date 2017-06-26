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На ГП "Антонов" рассказали о стоимости нового самолет Ан-132D
26.06.2017 19:45

На ГП "Антонов" рассказали о стоимости нового самолет Ан-132D

Директор программы самолетов Ан-132D Александр Хохлов сообщил, что новейшая разработка государственного предприятия "Антонов" в базовой комплектации оценивается примерно 30-35 миллионов долларов, передает Liga.net.

"Мы рассчитываем приблизиться по цене к нижней границе этого диапазона, в то время как конкуренты находятся ближе к верхней. Часто самолеты такого класса реализуют как самолеты специального предназначения: поиска и разведки, морские патрульные, постановщики помех. То есть самолет выступает платформой для размещения спецоборудования", – сказал Хохлов.

Представитель авиапредприятия отметил, что модифицированные версии со спецоборудованием могут достигать стоимости в 200 миллионов долларов. Хохлов уточнил, что процент украинских комплектующих в Ан-132 составляет около 15-20.

"Программное обеспечение и управляющий комплекс системы управления самолета разработал НТК Экран. Исполнительные механизмы поставляет Харьковский ФЭД. Топливные системы, авионика также разрабатывались в Украине", – рассказал он.

При этом директор программы самолетов не смог рассказать об объеме инвестиций во время создание нового воздушного судна Ан-132.

"Могу сказать, что в контракте на проектировку и строительство первого образца Ан-132 Антонов с партнерами вкладывался на паритетных началах – 50 на 50%. Это касается и финансовых, и трудовых, и интеллектуальных вливаний. На разных этапах проекта было сформировано до девяти совместных команд специалистов. Поэтому говорить, что саудиты дали деньги, а Антонов за них сделал самолет - неверно", – добавил директор программы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 19 июня, во Франции прошло торжественное открытие 52 аэрокосмического салона Paris Air Show-2017, на котором был представлен украинский самолет-демонстратор Ан-132D.

Теги материала: Антонов, самолет, авиация, Украина
Новости СМИ2
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