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Порошенко утвердил новое правило дорожного движения
26.04.2017 16:54

Порошенко утвердил новое правило дорожного движения

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в ПДД касательно движения транспортных средств по кругу. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Данным законом в Правила дорожного движения вводится норма, согласно которой преимущество в движении на перекрестках с круговым движением предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Закон вступит в силу на следующий день после обнародования в официальной газете парламента "Голос Украины".

По словам авторов данного закона, необходимость его принятия связана с тем, что на украинских дорогах не везде есть разметки и соответствующие знаки. Помимо этого в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что создает аварийные ситуации на таких участках. Именно поэтому правила движения по кругу были унифицированы.

В подтверждение своих убеждений в пояснительной записке к документу его авторы привели пример Европы, где на круговых перекрестках действует единая схема Roundabout и аварийность там намного ниже.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 4 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №4246 "О дорожном движении". Автором документа является депутат от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что его принятие вызвано отсутствием дорожных знаков и соответствующей разметки, а также отличающимися правилами проезда перекрестков с круговым движением в разных городах Украины. Кроме этого внедрение так называемой системы Roundabout при проезде подобных участков дороги будет способствовать уменьшению аварийности на 80%.

Теги материала: ПДД, Петр Порошенко, закон
Новости СМИ2
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