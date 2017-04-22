Безопасность во время Евровидения будут обеспечивать более 3 тысяч бойцов Нацгвардии

В пятницу, 21 апреля, командующий Нацполиции Украины Юрий Аллеров заявил, что во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве привлекут более 3000 военнослужащих, сообщает УНН.
По словам Аллегрова, все полицейские уже ознакомлены с поставленными задачами и функциями взаимодействия.
Кроме этого, большинство действующих офицеров Нацгвардии, которые будут привлекаться к проведению Евровидения, уже имеют опыт участия в обеспечении общественного порядка во время проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в финале Евровидения на сцену выйдут Руслана, Джамала и ONUKA c оркестром Naomi. Кроме того, выступят и другие украинские исполнители, однако их имена организаторы пока что держат в тайне.