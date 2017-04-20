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Скрипка предлагает согнать в гетто всех, неспособных выучить украинский язык
20.04.2017 14:52

Скрипка предлагает согнать в гетто всех, неспособных выучить украинский язык

Украинский исполнитель, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что граждан Украины, которые неспособны выучить украинский язык, нужно помещать в специальные гетто. Об этом он сказала в интервью Украинская правда. Жизнь.

Кроме украинцев, которые не в состоянии изучить родной язык, в специальные учреждения нужно помещать также людей с низким уровнем IQ. По его мнению, такие личности являются опасными для всего общества.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"", - указал он.

Скрипка изъявил желание жить в полностью украиноязычной культуре и среде. Он уточнил, что общается и набирает на работу только тех людей, которые прекрасно владеют украинским языком.

"Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую - я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях", - добавил лидер музыкальной группы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, певец и телеведущий Иван Дорн заявил о своей позиции, касаемо того, что сейчас происходит между Россией и Украиной, приняв к вниманию ошибки своего скандального интервью.

Теги материала: Олег Скрипка, украинский язык, опасность, украинец, культура
Новости СМИ2
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