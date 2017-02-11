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После долгого застоя ХТЗ выпустил новенький трактор
11.02.2017 12:08

После долгого застоя ХТЗ выпустил новенький трактор

В субботу, 11 февраля, глава Голосеевского районного управления полиции Денис Ярославский заявил, что Харьковский тракторный завод после долгого застоя выпустил с конвейера совершенно новый трактор. Об этом  он написал на своей странице в Facebook.

"Готов первым порадовать украинцев хорошими новостями! Сегодня после долгого застоя и предсказаний "доброжелателей" о крахе и распиле завода – с конвейера ХТЗ сошел новенький трактор! Так что скоро Харькову вернется слава города машиностроения!", - написал Ярославский.

Стоит отметить, что ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в решение данного вопроса президента Украины Петра Порошенко он разрешился. Предприятие возобновило работу 6 января 2017 года.

3 февраля, Киевский районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство юристов ПАО "Харьковский тракторный завод" об отмене арестов, ранее наложенных на все имущество завода. Судом были приняты доводы адвоката ХТЗ о том, что основания для ареста имущества завода отсутствуют. Вынесенное им решение устраняет последнее препятствие для восстановления хозяйственного деятельности предприятия

Напомним также, что в январе прошлого года в Голосеевском райуправлении полиции представили нового начальника. Им стал 33-летний харьковчанин Денис Ярославский. Службу в органах внутренних дел Украины начал в декабре 2004 года в должности участкового инспектора милиции Харьковского районного отдела милиции УМВД Украины в Харьковской области. Работал на оперативных должностях.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 5 января, председатель Харьковской областной городской администрации и депутат Юлия Свитличная сообщила, что с завтрашнего дня Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. Серго Орджоникидзе начнет работать в штатном режиме.

Теги материала: тракторист, завод, Ярославский, Харьков, полиция
Новости СМИ2
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