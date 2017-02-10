"Россия 24" назвала заказчиков убийства террориста Гиви: Зорян и Шкиряк

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Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" назвал имя заказчиков убийства командира батальона "Сомали" террориста Михаила Толстых, известного под кличкой Гиви.

По версии российского журналиста ими были "некие Зорян и Шкиряк - оба являются представителями украинского истеблишмента".

Стоит отметить, что это уже успел отреагировать и сам советник министра внутренних дел господин Зорян Шкиряк.

"Гениально. Жесть. Меня теперь двое, ужас берет", - написал он на своей странице в Facebook.

Также он обратился к своим друзьям и коллегам с просьбой при общении с ним уточнять, к кому именно говорят – Зоряну или Шкиряку.