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Билеты на "Евровидение-2017" появятся в продаже уже в феврале
07.02.2017 21:25

Билеты на "Евровидение-2017" появятся в продаже уже в феврале

Во вторник, 7 февраля, заместитель генерального директора ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" Павел Грицак заявил, что билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017" могут появиться в продаже в феврале, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Национальная общественная телерадиокомпания Украины провела прозрачный и открытый тендер на отбор официального билетного агента для "Евровидения-2017" .

По данным источника, в конкурсе победило частное предприятие "В Тікет" (Concert.ua), так как эта компания отвечала всем техническим и квалификационным требованиям и имеет опыт международной работы по продаже электронных билетов с более чем 100-тысячным посещением за месяц в течение последнего года.

Стоит отметить, что главной ареной Евровидения избран Международный выставочный центр в Киеве.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина выбрала слоган и эмблему для "Евровидения-2017". Слоган - Celebrate Diversity ("Насладись разнообразием"), а лого - ожерелье, каждый элемент которого имеет неповторимый узор и форму. 

Теги материала: Евровидение-2017, Киев, билеты, электронный билет
Новости СМИ2
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