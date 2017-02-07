Билеты на "Евровидение-2017" появятся в продаже уже в феврале

Во вторник, 7 февраля, заместитель генерального директора ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" Павел Грицак заявил, что билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017" могут появиться в продаже в феврале, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме этого, Национальная общественная телерадиокомпания Украины провела прозрачный и открытый тендер на отбор официального билетного агента для "Евровидения-2017" .
По данным источника, в конкурсе победило частное предприятие "В Тікет" (Concert.ua), так как эта компания отвечала всем техническим и квалификационным требованиям и имеет опыт международной работы по продаже электронных билетов с более чем 100-тысячным посещением за месяц в течение последнего года.
Стоит отметить, что главной ареной Евровидения избран Международный выставочный центр в Киеве.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина выбрала слоган и эмблему для "Евровидения-2017". Слоган - Celebrate Diversity ("Насладись разнообразием"), а лого - ожерелье, каждый элемент которого имеет неповторимый узор и форму.