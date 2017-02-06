Жебривский: В Авдеевке в понедельник заработают все школы

В понедельник, 6 февраля, в пострадавшей от обстрелов Авдеевки все школы возобновят учебу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
"Все школы Авдеевки готовятся возобновить учебу," - отметил Жебривский.
Вместе с тем глава ДонОВГА сообщил, что накануне в Авдеевку приезжала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Минстр высоко оценила работу больницы в Авдеевке и отметила, что на примере организации работы авдеевских медиков в Министерстве разработают алгоритм действий для других городов Украины. Особенно для прифронтовых территорий", - отметил губернатора Донецкой области.
Также Жебривский рассказал, что глава Минздрава пообещала поспособствовать в привлечении помощи украинской диаспоры для развития больницы в Авдеевке.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко сообщил, что в Авдеевке возобновили электроснабжение.