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Жебривский: В Авдеевке в понедельник заработают все школы
06.02.2017 07:25

Жебривский: В Авдеевке в понедельник заработают все школы

В понедельник, 6 февраля, в пострадавшей от обстрелов Авдеевки все школы возобновят учебу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Все школы Авдеевки готовятся возобновить учебу," - отметил Жебривский.

Вместе с тем глава ДонОВГА сообщил, что накануне в Авдеевку приезжала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Минстр высоко оценила работу больницы в Авдеевке и отметила, что на примере организации работы авдеевских медиков в Министерстве разработают алгоритм действий для других городов Украины. Особенно для прифронтовых территорий", - отметил губернатора Донецкой области.

Также Жебривский рассказал, что глава Минздрава пообещала поспособствовать в привлечении помощи украинской диаспоры для развития больницы в Авдеевке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко сообщил, что в Авдеевке возобновили электроснабжение.

Теги материала: Авдеевка, Павел Жебривский, школы, учеба, Супрун, Минздрав
Новости СМИ2
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