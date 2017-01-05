Стало известно, когда старутет дополнительный набор в Нацполицию

MIGnews.com.ua

Замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что дополнительный набор в подразделения Нацполиции будет объявлен в январе нынешнего года. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время, как утверждает Бушуев, будет увеличен штат полиции, а в конце января начнется процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции.

Помимо этого, дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

“Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям”, - подчеркнул Бушуев.

Ко всему он рассказал, что полиция переходит на построение нового подхода к охране общественного порядка по принципу community policing, который направлен на привлечение к работе на улицах большего количества сотрудников полиции и выведение их на улицы в небольших городах и селах.