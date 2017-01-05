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Стало известно, когда старутет дополнительный набор в Нацполицию
05.01.2017 19:37

Стало известно, когда старутет дополнительный набор в Нацполицию

Замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что дополнительный набор в подразделения Нацполиции будет объявлен в январе нынешнего года. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время, как утверждает Бушуев, будет увеличен штат полиции, а в конце января начнется процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции.

Помимо этого, дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

“Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям”, - подчеркнул Бушуев.

Ко всему он рассказал, что полиция переходит на построение нового подхода к охране общественного порядка по принципу community policing, который направлен на привлечение к работе на улицах большего количества сотрудников полиции и выведение их на улицы в небольших городах и селах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 4 января, бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что на данный момент не имеет амбиций по отношению к украинской политике, хотя возможно реализует свой вариант. 

Теги материала: Национальная полиция, Украина, конкурс, набор, следователи, оперативный штаб, офицеры, патрульные
Новости СМИ2
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