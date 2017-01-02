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В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза
02.01.2017 18:27

В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза  Фоторепортаж

В четверг, 29 декабря, Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, продолжил новогоднюю традицию и порадовал односельчан новой скульптурой из навоза в виде символа 2017 года - петуха. Об этом сообщила ЯкутияМедиа.ru.

Стоит отметить, что житель села Уолба Таттинского совсем недавно перенес операцию на ноге, но, несмотря на это, он с энтузиазмом взялся за новое творение.

Кроме этого, скульптор из Якутии делать свои неповторимые скульптуры учился сам.

В прошлых годах Боппосов изготовил целую композицию с обезьянами, двухметровую кобру, упряжку лошадей, огнедышащего дракона и семейство коз.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Британии кондитер создал шоколадную скульптуру под названием Cumberbunny. Фигурка из бельгийского шоколада имеет заячьи уши и лицо актера Бенедикта Камбербэтча, известного главной ролью в сериале "Шерлок".

Теги материала: скульптура, исскуство, Якутия, фекалии, Россия, фото
Новости СМИ2
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